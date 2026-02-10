«Perché non pedali?» I rider sfruttati da Glovo e dai sindacati pirata

C’è chi ha provato a cambiare lavoro ma non c’è riuscito. E chi sopporta pur di spedire i soldi alle famiglie. I pm: «Sigle sindacali? Apparente bilateralità»

true false

«Ho provato a migliorare, non ci sono riuscito». «Ho inviato un curriculum ad Adecco, non mi hanno mai chiamato». «Sono triste e preoccupato perché non riesco a trovare un lavoro migliore». La logica tossica del “volere potere” si frantuma davanti alle testimonianze dei rider sfruttati di Foodinho, la società del colosso di food delivery Glovo finita sotto inchiesta a Milano con l’accusa di caporalato. Storia dopo storia, a emergere è un quadro allarmante, dove vengono meno le garanzie costituzi