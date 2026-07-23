Perquisizioni, video e automediche. La morte di Fakir e il rimpallo di accuse

true false

«I due poliziotti dopo aver messo in sicurezza Abderrahim Fakir, lo hanno consegnato ai soccorritori: sono loro a dover agire quando il soggetto è in condizione di non far male», dice a questo giornale Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti. «Non sono di certo dei semplici volontari a dover slegare la persona ammanettata», dichiara invece la Croce rossa, contattata da Domani. Risposte – quella del legale e quella dell’associazione – ai dubbi del penalista che assiste la famiglia della vittima