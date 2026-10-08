Tra negazionisti e cospirazionisti

Il probabile caso di peste in Russia: quanto ci dobbiamo preoccupare?

Andrea Casadio
08 ottobre 2026 • 19:38
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Anche se il batterio che la provoca è insidioso e contro di esso non esiste vaccino, fortunatamente è una malattia curabile con un semplice antibiotico

Una donna è morta in Siberia probabilmente di peste, e - come sempre accade nell’era post-Covid - questo è bastato per scattare ovunque il terrore di una nuova pandemia. La parola peste evoca subito il ricordo di terribili e mortali piaghe medievali, come la Peste Nera che nel 1300 dalla Cina si diffuse a tutto il globo, provocando milioni e milioni di morti. Ci dobbiamo preoccupare che accada qualcosa di simile anche oggi? Fortunatamente no. Partiamo dai fatti. E dato che questi fatti sono acca

Andrea Casadio
Andrea Casadio
Andrea Casadio

È medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell'anno 2000. Ha collaborato come inviato e autore televisivo a varie trasmissioni (Turisti per caso, Sciuscià, Velisti per caso, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita).