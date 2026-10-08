Il probabile caso di peste in Russia: quanto ci dobbiamo preoccupare?

Anche se il batterio che la provoca è insidioso e contro di esso non esiste vaccino, fortunatamente è una malattia curabile con un semplice antibiotico

true false

Una donna è morta in Siberia probabilmente di peste, e - come sempre accade nell’era post-Covid - questo è bastato per scattare ovunque il terrore di una nuova pandemia. La parola peste evoca subito il ricordo di terribili e mortali piaghe medievali, come la Peste Nera che nel 1300 dalla Cina si diffuse a tutto il globo, provocando milioni e milioni di morti. Ci dobbiamo preoccupare che accada qualcosa di simile anche oggi? Fortunatamente no. Partiamo dai fatti. E dato che questi fatti sono acca