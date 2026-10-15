«Pezzi di politica contro di me». Lotito contro Angelucci e Forza Italia

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La famiglia Angelucci, un concentrato di interessi tra giornali, rete politica e sanità privata, aveva provato a invitare a pranzo Claudio Lotito con l’obiettivo di tenerlo buono. Nel frattempo sulle pagine de Il Tempo, il giornale di cui gli Angelucci sono editori, continuavano a comparire articoli e commenti contro la gestione della Lazio da parte del senatore forzista, dalle cui denunce è partita l’inchiesta dell’Antimafia romana in cui sono indagati per manipolazione di mercato anche il facc