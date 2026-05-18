LA PAUSA SCARICATA su SCUOLE E FAMIGLIE

Risorse a chi ha già mezzi e strutture, il Piano estate “spot” allarga i divari

Mila Spicola
18 maggio 2026 • 07:00

Mentre le famiglie più abbienti compensano l’interruzione estiva con attività formative, i minori di contesti svantaggiati subiscono isolamento e una perdita significativa di apprendimenti. A queste diseguaglianze se ne aggiunge un’altra, quella generata dal Piano estate che assegna le risorse a progetti delle scuole, avvantaggiando chi è già in grado di organizzarsi

Il ministro Valditara stanzia 300 milioni per il Piano estate 2026, che finanzia attività ricreative, sportive, culturali e di potenziamento durante la sospensione estiva delle lezioni. La misura, già adottata da precedenti governi, intende attenuare gli effetti di una pausa estiva di 12-13 settimane (fino a 99 giorni), tra le più lunghe in Europa. Molti paesi europei optano invece per 6-10 settimane estive, distribuendo il monte ore di pausa in modo più uniforme lungo l’anno. Oltre alle note di

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Mila Spicola
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Mila Spicola

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.