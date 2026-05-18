Risorse a chi ha già mezzi e strutture, il Piano estate “spot” allarga i divari

Mentre le famiglie più abbienti compensano l’interruzione estiva con attività formative, i minori di contesti svantaggiati subiscono isolamento e una perdita significativa di apprendimenti. A queste diseguaglianze se ne aggiunge un’altra, quella generata dal Piano estate che assegna le risorse a progetti delle scuole, avvantaggiando chi è già in grado di organizzarsi
Il ministro Valditara stanzia 300 milioni per il Piano estate 2026, che finanzia attività ricreative, sportive, culturali e di potenziamento durante la sospensione estiva delle lezioni. La misura, già adottata da precedenti governi, intende attenuare gli effetti di una pausa estiva di 12-13 settimane (fino a 99 giorni), tra le più lunghe in Europa. Molti paesi europei optano invece per 6-10 settimane estive, distribuendo il monte ore di pausa in modo più uniforme lungo l’anno. Oltre alle note di