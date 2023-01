Il provvedimento verrà preso a breve, come conseguenza agli scontri tra ultras delle due tifoserie in un autogrill dell’A1 durante la trasferta dell’8 gennaio

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che firmerà un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli, per i prossimi due mesi, in seguito agli scontri tra ultras di domenica 8 gennaio in un autogrill sulla A1.

Piantedosi ha parlato di «qualche provvedimento di prevenzione» che non sarà alternativo ad altre misure individuali per i singoli autori degli scontri, come il Daspo. E’ tuttavia ancora in corso l’attività di indagine da parte della polizia.

