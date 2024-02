La polizia ha annunciato un’indagine interna, di comune accordo con la procura, per identificare gli agenti. Intanto, nella serata di venerdì oltre cinquemila persone si sono riunite in piazza dei Cavalieri in solidarietà per gli studenti manganellati. Il vicepresidente della Camera: «È necessario pensare a dei corsi di manifestazione per i ragazzi perché quelli che sonno andati a manifestare a Pisa o a Firenze sono dei giovani che probabilmente erano alla loro prima manifestazione e magari spinti da “cattivi maestri” sono andati contro il cordone della polizia»

Le manganellate della polizia nei confronti degli studenti che manifestavano in favore della Palestina nel centro di Pisa, sono diventate un caso politico a cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrà dare risposte. Lo chiedono le opposizioni, ma anche i giovani studenti scesi in piazza che venerdì hanno subito le cariche violente degli agenti antisommossa. Le immagini dei video circolati online sono chiare ed eloquenti. Difficile giustificare una tale violenza anche nei confronti di minori, rei solo di aver partecipato a un corteo di protesta.

La polizia ha annunciato un’indagine interna, di comune accordo con la procura, per identificare gli agenti. Intanto, nella serata di venerdì oltre cinquemila persone si sono riunite in piazza dei Cavalieri in solidarietà per gli studenti manganellati.

Le reazioni politiche

«Pisa ha dato una straordinaria risposta democratica. Basta manganellate sugli studenti. Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento davanti al Paese e prendersi le sue responsabilità. Non possiamo più assistere a scene inaccettabili come quelle che abbiamo visto ieri, di manganellate sui minori, di minori trattenuti e immobilizzati a terra. Non è accettabile», ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

«Il ministero dell’Interno farà i suoi accertamenti, ci saranno le verifiche del caso, ma bisogna ricordare che era una manifestazione non autorizzata, c'erano anche le bandiere dei Cobas, alcuni avevano il volto coperto, e si stavano dirigendo anche verso il cimitero israelitico e la sinagoga, che sono luoghi protetti e a rischio», ha ribattuto, invece, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Fa discutere invece la proposta del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè che ipotizza a dei corsi di formazione su come manifestare. «È necessario pensare a dei corsi di manifestazione per i ragazzi perché quelli che sonno andati a manifestare a Pisa o a Firenze sono dei giovani che probabilmente erano alla loro prima manifestazione e magari spinti da “cattivi maestri” sono andati contro il cordone della polizia provocando una reazione sulla quale possiamo discutere rispetto alla proporzionalità di ciò che è successo con i manganelli», ha detto Mulè.

© Riproduzione riservata