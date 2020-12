Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) e Atlantia, nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere antirumore, ritenute dall'accusa difettose. I giudici hanno però disposto per il manager l'interdizione. Castellucci era stato posto agli arresti domiciliari a novembre perché accusato, insieme ad altri cinque manager di Aspi, di essere a conoscenza dei problemi delle barriere anti rumore del ponte Morandi, crollato il 14 agosto, ma di non averle cambiate per fare risparmiare la società.

Il legale di Castellucci, l'avvocato Carlo Longari, ha detto di essere «soddisfatto» dalla notizia della revoca dei domiciliari e di avere sempre ritenuto «sproporzionata» la misura inflitta al suo assistito.

© Riproduzione riservata