I portuali contro la guerra, più di 100 scali nel mondo pronti alla mobilitazione

I lavoratori scioperano contro la militarizzazione delle banchine, l’economia di guerra, i programmi di riarmo e le ricadute sui salari e sulle condizioni di lavoro. Intanto continuano le azioni contro le navi che trasportano armi

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Lo sciopero generale dei porti indetto per il 30 ottobre dal sindacato Usb ha ormai raggiunto una vera e propria dimensione internazionale. Più di cento scali nel mondo hanno aderito alla giornata di mobilitazione, andando ben oltre i confini della sola Europa. Ad aver aderito sono anche i porti di Tangeri in Marocco, Mersin in Turchia, Veracruz in Messico, diversi scali in India e quello di Oklahoma negli Stati Uniti. Restando nel solo quadrante europeo, lo sciopero interesserà un tratto di cos