Prato, cinesi e massoni. Le omissioni di Donzelli sullo scandalo nero di FdI

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Non ha denunciato di aver ricevuto le lettere anonime contro l’ormai ex astro nascente di Fratelli d’Italia in Toscana Tommaso Cocci. Giovanni Donzelli, deputato, vicepresidente del Copasir e responsabile nazionale del primo partito di governo, non l’ha fatto. Ma di quelle lettere, in base a quanto emerge dalle cinque pagine di interrogatorio reso come persona informata sui fatti davanti ai pm di Prato, Donzelli ha comunque parlato con Claudio Belgiorno, oggi ex meloniano, finito indagato propri