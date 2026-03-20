l’inchiesta sul caso cocci e la testimonianza del meloniano

Prato, cinesi e massoni. Le omissioni di Donzelli sullo scandalo nero di FdI

Enrica Riera
20 marzo 2026 • 07:00

Il deputato ai pm: «Poggianti mi disse che poteva ricattare figure del partito». Dubbi sulla mancata denuncia. Il doppio fascicolo sulla fuga di notizie sulle logge

Non ha denunciato di aver ricevuto le lettere anonime contro l’ormai ex astro nascente di Fratelli d’Italia in Toscana Tommaso Cocci. Giovanni Donzelli, deputato, vicepresidente del Copasir e responsabile nazionale del primo partito di governo, non l’ha fatto. Ma di quelle lettere, in base a quanto emerge dalle cinque pagine di interrogatorio reso come persona informata sui fatti davanti ai pm di Prato, Donzelli ha comunque parlato con Claudio Belgiorno, oggi ex meloniano, finito indagato propri

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.