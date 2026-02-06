l’inchiesta della procura

Prato, scandalo a luci rosse. Donzelli sentito dai pm sui veleni di Fratelli d’Italia

La premier Giorgia Meloni e il deputato Giovanni Donzelli
La premier Giorgia Meloni e il deputato Giovanni Donzelli
La premier Giorgia Meloni e il deputato Giovanni Donzelli
Enrica Riera
06 febbraio 2026 • 07:00

Il deputato, non indagato, interrogato sulle faide interne al partito locale. Destinatario della lettera contro la vittima di revenge porn, non ha denunciato

Un’indagine in corso. Che ruota attorno alle accuse di revenge porn e diffamazione nei confronti di due ex meloniani, Andrea Poggianti e Claudio Belgiorno, ai danni di quello che era ritenuto “astro nascente” di Fratelli d’Italia: Tommaso Cocci, poi ritiratosi dall’ultima competizione elettorale dov’era candidato come consigliere regionale proprio per il partito di Giorgia Meloni. Ma soprattutto un’indagine con un testimone d’eccezione: Giovanni Donzelli. Il deputato è stato sentito in qualità d

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.