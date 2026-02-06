Prato, scandalo a luci rosse. Donzelli sentito dai pm sui veleni di Fratelli d’Italia

Il deputato, non indagato, interrogato sulle faide interne al partito locale. Destinatario della lettera contro la vittima di revenge porn, non ha denunciato
Un’indagine in corso. Che ruota attorno alle accuse di revenge porn e diffamazione nei confronti di due ex meloniani, Andrea Poggianti e Claudio Belgiorno, ai danni di quello che era ritenuto “astro nascente” di Fratelli d’Italia: Tommaso Cocci, poi ritiratosi dall’ultima competizione elettorale dov’era candidato come consigliere regionale proprio per il partito di Giorgia Meloni. Ma soprattutto un’indagine con un testimone d’eccezione: Giovanni Donzelli. Il deputato è stato sentito in qualità d