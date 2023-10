Secondo i siti di scommesse, i favoriti sono lo scrittore norvegese Jon Fosse, la scrittrice cinese Can Xue, il keniota Ngugi Wa Thiong’o e l’australiano Gerard Murnane. L’anno scorso aveva vinto la francese Annie Ernaux, pubblicata in Italia da L’orma

Oggi, alle ore 13, verrà annunciato il premio Nobel per la letteratura del 2023. Tra tutti i Nobel, quello della letteratura è in genere uno dei più chiacchierati, tra scommesse e scherzi sugli eterni vincitori mancati, come Philip Roth, uno dei favoriti della stampa la cui morte ha messo fine al gioco ricorrente del «Sarà il suo anno?».

Allo stesso modo, quest’anno è scomparso dalle liste dei bookmaker anche un altro dei mai premiati il cui nome si invocava a gran voce, lo scrittore statunitense Cormac McCarthy, deceduto a giugno all’età di 90 anni. Anche Milan Kundera, l’autore di L’irresistibile leggerezza dell’essere, non potrà più vincere: è morto a luglio.

Le scommesse

Quest’anno i siti di scommesse danno in testa lo scrittore norvegese Jon Fosse, la scrittrice cinese Can Xue, i cui racconti sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Utopia, il keniota Ngugi Wa Thiong’o e l’australiano Gerard Murnane. Sono quattro autori di quattro nazionalità pochissimo rappresentate nella lunga lista di laureati del Nobel.

Come ogni anno, ritornano nelle liste dei papabili il rumeno Mircea Cărtărescu (autore del colossale Solenoide, pubblicato in Italia da Il Saggiatore), e in ordine sparso il francese Michel Houellebecq, il giapponese Haruki Murakami, l’israeliano David Grossman e la canadese Anne Carson. LitHub, commentando le stime del sito NicerOdds, ritiene tuttavia improbabile che la poeta e saggista Carson possa vincere: l’anno scorso la premiata è stata Annie Ernaux, autrice di Gli anni e L’evento (tutti pubblicati da L’orma), e «le cool girl della letteratura non possono avere tutto».

Gli statunitensi Don DeLillo, Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates si piazzano circa a metà della lista, insieme al norvegese Karl Ove Knausgård. Knausgård è famoso per i suoi romanzi autobiografici, e potrebbe stonare l’anno immediatamente successivo a Annie Ernaux, i cui romanzi partono sempre dall’esperienza personale. Compaiono anche autori considerati più pop, come il sempre prolifico Stephen King e la Margaret Atwood del Racconto dell’ancella.

Dopo l’affair Bob Dylan, c’è chi punta di nuovo sul cantautorato: Paul Simon di Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, Paul McCartney, Lana Del Rey. Anche Patty Smith, che è anche poeta e scrittrice, ha raccolto qualche scommessa.

Un segreto da mezzo secolo

Se oggi sapremo il vincitore, per conoscere i nomi su cui l’Accademia svedese si sta scervellando si dovrà aspettare almeno mezzo secolo. Da regolamento, i nominativi rimangono segreti per più di cinquant’anni.

L’ultima lista presente negli archivi fa riferimento al 1971, anno di Pablo Neruda.

Diversi dei candidati in elenco, come Heinrich Böll, Günter Grass, Eugenio Montale, Saul Bellow lo vinceranno comunque anni dopo. Altri, come Jorge Luis Borges e Alberto Moravia, con più di 20 nomination, o Vladimir Nabokov, con 10 candidature, non verranno mai premiati. Il numero di candidature totale include quelle fatte da più persone nello stesso anno: Moravia però comparve nella lista per almeno 17 edizioni del premio.

Polemiche e scandali

Pronostici e aneddoti sì, ma anche polemiche. Nel 2016 il premio venne assegnato a Bob Dylan «per aver creato una nuova espressione poetica nell’ambito della grande tradizione della musica americana»: il riconoscimento al cantautore aveva raccolto opinioni indignate, come quella di Alessandro Baricco. «Non riesco a capire cosa c’entri con la letteratura», aveva detto lo scrittore torinese all’Ansa. «È giusto allargare i confini del Nobel dalla letteratura accademica, patinata, nobile a quella non meno nobile ma di grande circolazione e popolarità in tutti i sensi della parola», aveva invece detto il linguista Tullio De Mauro.

Uno scandalo ben più grave aveva poi travolto l’Accademia scozzese, facendo saltare la premiazione del 2018: il regista e fotografo Jean Claude Arnault, marito di una giurata, era stato infatti accusato di molestie sessuali e poi condannato a due anni di carcere. Erano seguite le dimissioni di alcuni membri dell’Accademia e il premio era stato rimandato all’anno successivo nel tentativo di ripulire l’immagine compromessa dell’istituzione. Nel 2019, era stata premiata per l’edizione precedente la scrittrice polacca Olga Tokarczuk, insieme al vincitore dell’anno in corso Peter Handke.

Anche il riconoscimento allo scrittore austriaco, tuttavia, aveva di suo causato una controversia per le posizioni filoserbe di Handke, che aveva anche partecipato al funerale di Miloševic nel 2006. La presidente della Pen America, associazione per la libertà di espressione, nonché scrittrice Jennifer Egan aveva rilasciato un comunicato in cui i membri si dichiaravano «sbalorditi dalla scelta di un autore che ha usato la sua voce pubblica per minare una verità storica e offrire supporto ai perpetratori di un genocidio».

L’associazione delle Madri di Srebrenica aveva chiesto all’Accademia di ritirare il Nobel. Di tutta risposta, Handke si era limitato a osservare che il suo lavoro era fare lo scrittore, e non il giornalista.

In 118 vincitori, solo 17 scrittrici si sono aggiudicate il premio. L’ultima è stata appunto Annie Ernaux, nel 2022.

Nobel troppo occidentali

Nella lunga storia del premio, sono state numerose anche le segnalazioni di una prospettiva troppo eurocentrica e in generale occidentale: il primo vincitore dell’intero continente africano ad esempio è stato il nigeriano anglofono Wole Soyinka, nel 1986.

Il primo premio in assoluto è stato consegnato al francese Sully Prudhomme, «in riconoscimento della sua composizione poetica, che dà prova di un alto idealismo, perfezione artistica ed una rara combinazione di qualità tra cuore ed intelletto» e da allora, in effetti, la preponderanza di Europa e America (in particolare, gli Stati Uniti) è stata notevole, come si può vedere dalla mappa.

