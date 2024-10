Il microRna è la scoperta che ha aperto la strada a numerose terapie. Per la ricerca che ha portato a questa scoperta sono stati premiati con il premio Nobel per la medicina o la fisiologia i due scienziati statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun. Il Karoliska institutet ha conferito il premio ai due questa mattina a Stoccolma. Lo scorso anno erano stati premiati Katalin Karikó e Drew Weissman per il vaccino contro il Covid.

Nato a Stoccolma nel 1833, Alfred Nobel era uno scienziato e imprenditore. Inventò la dinamite, un detonatore più stabile che permetteva di controllare le esplosioni. Il brevetto della dinamite portò a Nobel fama mondiale e grande ricchezza, che l’inventore decise di dedicare, al termine della sua vita nel 1896, a «coloro che, durante l’anno precedente, abbiano conferito il maggior beneficio al genere umano» in diversi ambiti, conosciuti come grandi interessi di Nobel stesso.

Vengono annunciati a ottobre e interessano sei settori, cinque originali più uno aggiunto nel 1969: medicina o fisiologia, fisica, chimica, letteratura, pace e infine economia. Da oggi, lunedì 7 ottobre, a lunedì 14 ottobre vengono diffusi i nomi dei vincitori e delle vincitrici, mentre non si possono conoscere i nominati e le nominate per vincere il premio, sottoposti a segreto per 50 anni.

Per un unico premio possono esserci al massimo tre fra vincitori e vincitrici, che ricevono una medaglia d’oro con il volto di Nobel impresso sopra e un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi, pari circa a 967mila euro. Cinque premi vengono conferiti in Svezia, quello per la pace a Oslo in Norvegia. Come detto, quello per la medicina viene assegnato dal Karoliska institutet. Il premio per la fisica è deciso dalla Royal swedish academy of sciences, che conferisce anche quello per la chimica e quello per l’economia. La Swedish academy stabilisce il premio per la letteratura, mentre quello per la pace è l’unico che viene scelto a Oslo da un comitato scelto dal parlamento norvegese.

