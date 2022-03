Il prezzo di un barile di petrolio Brent, estratto nel Mare del Nord e punto di riferimento per l'Europa, ha superato la soglia dei 119 dollari giovedì per la prima volta dal febbraio 2013, con un aumento di quasi il sei per cento rispetto alla chiusura di mercoledì. Nel frattempo, il prezzo dl petrolio Wti, West Texas Intermediate, punto di riferimento per gli Stati Uniti, oggi viene scambiato a 116,57 dollari, cioè sei dollari in più rispetto alla chiusura precedente. L’aumento complessivo del Brent, quest’anno, si attesta al 51 per cento, quello del Wti al 55 per cento.