La sentenza sugli ex capi della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione Renato Cortese e Maurizio Improta, sui funzionari della mobile Francesco Stampacchia e Luca Armeni nonché sui funzionario dell'ufficio immigrazione Vincenzo Tramma. Accusati di sequestro di persona per la vicenda del rimpatrio della moglie e della figlia del dissidente kazako

La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna degli ex capi della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione Renato Cortese e Maurizio Improta e dei funzionari della mobile Francesco Stampacchia e Luca Armeni nonché del funzionario dell'ufficio immigrazione Vincenzo Tramma. Tutti accusati di sequestro persona e imputati nel processo bis sul rimpatrio di Alma Shalbayeva, la moglie del dissidente kazako espulsa nel 2013 insieme alla figlia Alua di 6 anni.

In primo grado i cinque funzionari erano stati condannati dal Tribunale di Perugia a pene comprese tra i 4 e i 5 anni. In secondo grado, il 9 giugno 2022, i giudici perugini avevano assolto tutti gli imputati «perché il fatto non sussiste» dall'accusa di sequestro di persona, ribaltando il verdetto di primo grado. La Corte di Cassazione nell'ottobre del 2023 aveva poi annullato le assoluzioni disponendo un nuovo processo davanti alla Corte d'Appello di Firenze. Oggi la nuova sentenza di condanna.

I fatti



Un caso iniziato nella notte tra il 28 e 29 maggio 2013, quando Alma Shalabayeva è stata accompagnata dalla Digos presso l'ufficio immigrazione per essere identificata in quanto aveva presentato un documento di identità contraffatto. Le forze dell'ordine cercavano il marito, il dissidente kazako Muktar Ablyazov, ma alla donna è stata contestata l'accusa di possesso di un passaporto falso. Due giorni dopo, firmata l'espulsione, sono state rimpatriate. La donna e la figlia sono poi tornate in Italia e a Shalabayeva nell'aprile 2014 è stato riconosciuto l'asilo politico. All'epoca dei fatti, Cortese era dirigente della Squadra mobile di Roma e Improta a capo dell'Ufficio immigrazione. Armeni, Stampacchia e Tramma erano loro collaboratori.

Al termine dell'udienza di appello bis che si è svolto a Firenze Alma Shalabayeva, presente in aula ha fatto i complimenti ai suoi legali e in italiano ha commentato: «Sentenza giusta».

«Pur nel rispetto sempre dovuto alle decisioni giudiziarie, sento di esprimere la mia vicinanza personale ai cinque dirigenti della polizia condannati nel caso Shalabayeva. È una vicenda estremamente complessa, come dimostrano sia la assoluzione della Corte di Appello di Perugia in appello sia la

richiesta di assoluzione del PG di Firenze, con esiti inaspettati. Tutto questo a conferma di quanto sia difficile, per chi lavora per la sicurezza dei cittadini, svolgere i compiti assegnati e corrispondere alle attese senza rischiare personalmente. Rimane il fatto che sono stati condannati servitori dello Stato con un curriculum importante e una vita trascorsa a lavorare per affermare i principi di legalità e giustizia. Per questo, la mia speranza è che nell'ultimo grado di giudizio possano essere assolti da ogni accusa», ha commentato invece il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Uno dei poliziotti condannati, Cortese, nel 2023, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di assoluzione del dirigente di polizia, era stato promosso dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. A Cortese era stata attribuita la guida dell’ufficio centrale ispettivo al dipartimento di pubblica sicurezza. Dunque un pezzo centrale della polizia di stato.

