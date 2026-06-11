la campagna dell’associazione luca coscioni

Procreazione assistita . La sfida per consentirla anche alle donne single

Chiara Sgreccia
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11 giugno 2026 • 18:59

Servono 50 mila firme per portare in Parlamento la proposta di legge per includere anche le donne single e le coppie di donne escluse dalla legge 40/’24

Consentire anche alle donne single e alle coppie di donne di accedere alla procreazione medicalmente assistita. È questo l’obiettivo di “Pma per tutte”, una campagna (il volto è l’ex calciatrice della Nazionale Alia Guagni) e una proposta di legge, di iniziativa popolare, per modificare la legge 40 del 2004, promossa dall’associazione Luca Coscioni - che da oltre 20 anni lavora per superare l’impianto restrittivo di una norma che già quando è approvata era tra le più rigide d’Europa - con il sos

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Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia