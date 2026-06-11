Procreazione assistita . La sfida per consentirla anche alle donne single

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Consentire anche alle donne single e alle coppie di donne di accedere alla procreazione medicalmente assistita. È questo l’obiettivo di “Pma per tutte”, una campagna (il volto è l’ex calciatrice della Nazionale Alia Guagni) e una proposta di legge, di iniziativa popolare, per modificare la legge 40 del 2004, promossa dall’associazione Luca Coscioni - che da oltre 20 anni lavora per superare l’impianto restrittivo di una norma che già quando è approvata era tra le più rigide d’Europa - con il sos