Quadri, case, auto di lusso e società inglesi. Ecco tutti i guai di Armao, “Mr Bartolozzi”

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«Devi versare o spiegherai al giudice perché non lo fai e poi compri case, regali, denaro, compri cucine eccetera, intestando a terzi. Lo spieghi a un giudice, ti è chiaro o no?». A inviare il messaggio a Gaetano Armao, l’ex vicepresidente della Regione siciliana indagato a Palermo per corruzione, è la sua prima moglie. È il 26 maggio 2026 e solo tre giorni prima la donna aveva scritto una serie di sms all’ex consulente di Schifani, oggi sposato in seconde nozze con l’ex zarina di via Arenula Gi