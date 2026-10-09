Quadri, case, auto di lusso e società inglesi. Ecco tutti i guai di Armao, “Mr Bartolozzi”

«Se non versi i soldi chiamo l’avvocato e Bartolozzi esce il quadro». Agli atti gli sms della prima consorte all’ex politico. Lui le avrebbe proposto di ricevere come alimenti il frutto degli «accordi corruttivi». Gli appalti delle imprese coinvolte
«Devi versare o spiegherai al giudice perché non lo fai e poi compri case, regali, denaro, compri cucine eccetera, intestando a terzi. Lo spieghi a un giudice, ti è chiaro o no?». A inviare il messaggio a Gaetano Armao, l’ex vicepresidente della Regione siciliana indagato a Palermo per corruzione, è la sua prima moglie. È il 26 maggio 2026 e solo tre giorni prima la donna aveva scritto una serie di sms all’ex consulente di Schifani, oggi sposato in seconde nozze con l’ex zarina di via Arenula Gi