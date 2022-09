L’isolamento passa da 7 a 5 giorni in caso di tampone negativo, mentre dopo 14 giorni di quarantena si potrà uscire di casa anche senza aver fatto un test

Il periodo di quarantena obbligatoria dopo un test positivo scende da 7 a 5 giorni, mentre dopo 14 giorni dal primo tampone positivo si potrà uscire di casa anche senza aver fatto un tampone con esito negativo. Sono le nuove regole per la quarantena Covid-19 decise dal ministero della Salute e comunicate ieri con una circolare.

Come largamente anticipato, il ministero ha quindi deciso di ridurre ulteriormente i tempi di isolamento in seguito alla positività al Covid, ma senza cancellarli del tutto, come chiedevano alcuni.

Già il 30 marzo scorso era stato decisa l’eliminazione di qualsiasi forma di isolamento per i contatti stretti dei positivi, che devono invece limitarsi a un periodo di “autosorveglianza” di dieci giorni.

