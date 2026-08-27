Quel “metodo” Lavitola: «Più merda c’è, meglio è». Ora parla il commando

Il gruppo di fuoco è pronto a parlare per difendersi: «Lavitola chi è?». Resta il mistero del «dottore». Dagli atti della vecchia inchiesta sul faccendiere emerge il suo modus operandi
Ci sono voluti due mesi prima che tre dei quattro esecutori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci decidessero di parlare. Lo faranno giovedì 27 dalle 10, dopo due interrogatori in cui hanno fatto scena muta, davanti al pm dell’Antimafia romana Edoardo De Santis nel carcere di Rebibbia dove sono reclusi. A presentarsi davanti al pubblico ministero titolare del caso sulla bomba piazzata contro il conduttore di Report saranno Antonio Passariello e Pellegrino D’Avino. Parlerà (tra giovedì 27 e