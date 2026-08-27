Quel “metodo” Lavitola: «Più merda c’è, meglio è». Ora parla il commando

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Ci sono voluti due mesi prima che tre dei quattro esecutori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci decidessero di parlare. Lo faranno giovedì 27 dalle 10, dopo due interrogatori in cui hanno fatto scena muta, davanti al pm dell’Antimafia romana Edoardo De Santis nel carcere di Rebibbia dove sono reclusi. A presentarsi davanti al pubblico ministero titolare del caso sulla bomba piazzata contro il conduttore di Report saranno Antonio Passariello e Pellegrino D’Avino. Parlerà (tra giovedì 27 e