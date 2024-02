L’ad della Rai ha ottenuto dal Viminale l’assegnazione della scorta dopo una serie di messaggi minacciosi ricevuti in seguito al suo comunicato di solidarietà a Israele

Il Viminale, a quanto si apprende, ha deciso di disporre la tutela per l'ad della Rai, Roberto Sergio, per le minacce ricevute dopo le sue dichiarazioni sul conflitto in Medioriente.

La notizia arriva dopo che, anche mercoledì mattina, militanti filopalestinesi hanno manifestato davanti alla sede Rai di viale Mazzini.

Le proteste continuano da ieri, quando i manifestanti si sono schierati in diverse parti d’Italia, come a Venezia e Firenze. A Napoli e Torino si sono anche consumati scontri con le forze dell’ordine.

Sergio aveva preso le distanze dalla dichiarazione di Ghali contro il «genocidio» pronunciata dal palco di Sanremo, facendo leggere il comunicato di solidarietà con il popolo d’Israele da Mara Venier in diretta. Sono seguite critiche dalla sinistra, ma anche dalla presidente Rai Marinella Soldi. Intanto, le manifestazioni continuano: per stasera ne è prevista una anche davanti alla sede di Milano.

