Ranucci e il mistero su «Corrado». «Forse un errore materiale»

Il conduttore di Report aveva sostenuto che «Corrado» fosse un uomo del clan Moccia. Ma quel «Corrado» probabilmente non esiste. Ecco perchè gli inquirenti non l’hanno chiesto, in sede di interrogatorio, ai bombaroli

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«A Corrado non devono arrivare», dicevano, intercettati, i bombaroli che, il 16 ottobre 2025, hanno piazzato, dietro mandato, l’ordigno dinamitardo davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Per questo, sin dal momento dell’arresto del commando di fuoco, l’interrogativo: chi è Corrado? Chi è quest’uomo misterioso il cui nome compare soltanto una volta all’interno delle carte giudiziarie finora depositate? Il conduttore di Report, nell’immediatezza dei fatti, si era dato subito una ris