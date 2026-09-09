Ranucci e il movente politico. È scontro tra i pm e Lavitola

Faro sulle chat tra il giornalista e il ristoratore sui servizi mai andati in onda su Report. Attesa la decisione del riesame sull’amico «mandante». L’ex conduttore va in redazione. E Piervincenzi incontra parte della squadra

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Dichiarazioni, smentite, precisazioni. E poi contraddizioni e altre opacità. «È una commedia all’italiana», il commento più in voga tra i corridoi della procura di Roma. L’inchiesta sulla «bomba d’amore» a Sigfrido Ranucci è il rompicapo degli ultimi mesi. Tutti vogliono capire perché «un tuo amico da un giorno all’altro ti faccia piazzare una bomba sotto casa». Tradotto: qual è il vero movente dietro alla condotta del presunto mandante dell’ordigno dinamitardo, Valter Lavitola? Per i pm non c