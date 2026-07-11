Ranucci, esposto di FdI: «Indagare su lui e Lavitola». E in Rai si pensa già al dopo

true false

«Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti a casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese». All’indomani della decisione della Rai di sospendere Report estate, lo storico conduttore della trasmissione giornalistica, Sigfrido Ranucci, affida un l