polemiche per le repliche sospese. avs difende il conduttore

Ranucci, esposto di FdI: «Indagare su lui e Lavitola». E in Rai si pensa già al dopo

Enrica Riera
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11 luglio 2026 • 19:44

Dopo le parole di Corsini sui due amici, denuncia dei meloniani in procura. I vertici di Viale Mazzini al lavoro su un possibile successore per Report

«Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti a casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese». All’indomani della decisione della Rai di sospendere Report estate, lo storico conduttore della trasmissione giornalistica, Sigfrido Ranucci, affida un l

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.