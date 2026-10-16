Omissioni, dubbi e ombre. Un anno dalla «bomba d’amore» contro Ranucci

Confessioni, dietrofront e interrogatori. L’inchiesta sull’attentato contro l’ex conduttore di Report è agli sgocciali. Tra le ultime attività l’escussione della stretta collaboratrice Cianfoni. Ecco cosa ha detto, oltre a tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda da cui è trascorso un anno
La strage di Bologna. La destra eversiva. La politica. Gli albanesi. La camorra. I gruppi ultras. Gli imprenditori dell’eolico o dei cantieri navali. Il 16 ottobre di un anno fa, un minuto dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, le teorie su chi o cosa si nascondesse dietro la bomba piazzata davanti all’abitazione di Pomezia dell’allora conduttore di Report erano numerosissime. Lo stesso giornalista, dopo essere sentito dai pm di piazzale Clodio, aveva detto ai cronisti: «Con gli inquirenti abbiamo