Ranucci vuole Report. «Posso condurre con Di Pasquale»

L’ex conduttore annuncia «querele». E dice: «Chat tra Cianfoni e Potenza? Falso». Ma il legale della compagna del faccendiere Lavitola tira fuori le prove

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Sigfrido Ranucci ha ancora il logo di Report come foto su WhatsApp. Nessun messaggio subliminale. È lui stesso a dirlo a gran voce. «Tra una candidatura e una co-conduzione con Daniele Piervincenzi» preferisce una terza possibilità. Quale? «La conduzione con Claudia Di Pasquale», risponde a Domani. Il giornalista, ospite alla festa di Alleanza verdi sinistra, non pare avere alcuna velleità politica. «Non mi candido – dice a margine dell’incontro – Do più fastidio come conduttore di Report». Il s