Il rapporto di Antigone: sovraffollamento al 139,1%

Isolamento e suicidi, con la destra il carcere è sempre più infernale

Marika Ikonomu
19 maggio 2026 • 19:06

Il governo ha creato «un’architettura repressiva senza eguali». Introdotti 400 anni di reclusione. In otto istituti il tasso di affollamento è oltre il 200 per cento.   

Il carcere è sull’orlo di un baratro. Lo hanno denunciato in una lettera i detenuti e redattori di Radio Rebibbia / Jailhouse Rock. Un baratro di cui non si può parlare, dentro cui non si può protestare e che, per chi è fuori, è sempre più complicato da vedere. Chiedono di non voltarsi dall’altra parte, di incalzare e non dare «tregua ai ministri che decidono le nostre sorti. Prima del disastro». Lo chiedono soprattutto a chi ha quel potere di ispezione: i parlamentari, non «quelli che vengono a

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali