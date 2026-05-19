Isolamento e suicidi, con la destra il carcere è sempre più infernale

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Il carcere è sull’orlo di un baratro. Lo hanno denunciato in una lettera i detenuti e redattori di Radio Rebibbia / Jailhouse Rock. Un baratro di cui non si può parlare, dentro cui non si può protestare e che, per chi è fuori, è sempre più complicato da vedere. Chiedono di non voltarsi dall’altra parte, di incalzare e non dare «tregua ai ministri che decidono le nostre sorti. Prima del disastro». Lo chiedono soprattutto a chi ha quel potere di ispezione: i parlamentari, non «quelli che vengono a