Regali, omicidi e ’ndrine. Il pentito Ferdico agita Inter e Milan

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«Sono andato da Andrea Opi, che è il manager di Federico Dimarco (calciatore dell’Inter, ndr), chiedendo quando Dimarco faceva un presente alla curva. Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, ad Andrea Beretta (nel direttivo della Nord, ndr) e Antonio Bellocco (ucciso nel 2024 da Beretta, ndr) tre anelli con il brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra». E poi: «Faccio presente che Opi per conto di Dimarco si lamentava con me, in quanto Dimarco voleva un coro