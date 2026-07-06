i verbali dell’ex ultras neroazzurro

Regali, omicidi e ’ndrine. Il pentito Ferdico agita Inter e Milan

Marco Ferdico, Andrea Beretta e Mauro Antonio Nepo in un fermo immagine
Marco Ferdico, Andrea Beretta e Mauro Antonio Nepo in un fermo immagine
Marco Ferdico, Andrea Beretta e Mauro Antonio Nepo in un fermo immagine
Enrica Riera
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06 luglio 2026 • 20:13

Dal direttivo della curva Nord si fa avanti si pente Marco Ferdico, arrestato per l’omicidio Boiocchi. Le rivelazioni sui rapporti tra ultras e calciatori. Nelle carte l’ombra della ‘ndrangheta

«Sono andato da Andrea Opi, che è il manager di Federico Dimarco (calciatore dell’Inter, ndr), chiedendo quando Dimarco faceva un presente alla curva. Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, ad Andrea Beretta (nel direttivo della Nord, ndr) e Antonio Bellocco (ucciso nel 2024 da Beretta, ndr) tre anelli con il brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra». E poi: «Faccio presente che Opi per conto di Dimarco si lamentava con me, in quanto Dimarco voleva un coro

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.