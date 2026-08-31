Report, Brunetta ha dato quasi 50mila euro a Piervincenzi

Nel 2025 il neo conduttore della trasmissione ha aperto una società di cui è socio e ad. E ha ottenuto dal Cnel dell’ex ministro (promosso presidente per volontà di Meloni in persona) due affidamenti diretti da circa 24 mila euro l’uno. «Nessun conflitto d’interesse», la replica del giornalista. Che su Ranucci dice: «Prima mi compra un’inchiesta sul Congo e poi dice che sono un mediocre. Certo, capisco la situazione psicologica in cui si trova adesso e mi dispiace»
Un giornalista antimafia, impegnato da sempre nel contrasto alla criminalità organizzata, ma anche nella narrazione dei conflitti internazionali. Il curriculum di Daniele Piervincenzi, neo prescelto dai vertici Rai per la conduzione di Report insieme alla collega Giulia Presutti, mostra tutta la sua versatilità. Celebre per l’aggressione violenta subita da un membro della famiglia Spada, appassionato di rugby – passione utilizzata in maniera pretestuosa da alcuni giornali per avvicinare il neo c