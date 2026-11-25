Le denunce presentate tra il 2001 e il 2021 alle autorità ecclesiastiche sono quasi triplicate. L’80 per cento degli abusatori è entrato in seminario da giovanissimo. La maggior parte dei denunciati è stato trasferito in un’altra diocesi. Ecco alcuni risultati dello studio

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La Cei ha pubblicato lo “Studio Pilota sugli Archivi Diocesani Italiani” relativo agli abusi sessuali sui minori commessi da membri del clero ai danni di soggetti minorenni. Il testo integrale consta di 196 fitte pagine di dati e analisi. Le considerazioni che seguono riguardano l’ampia sintesi redatta dalle studiose curatrici del lavoro, Raffaella Pregliasco e Raffaella Sette. L’oggetto dello studio sono le denunce presentate alle autorità ecclesiastiche tra il 2001 e il 2021. Con apprezzabile