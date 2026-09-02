Report, Presutti e il documento taroccato. La conduttrice ammette l’«errore veniale» e scarica la colpa sul grafico

Libero ricostruisce la vicenda dell’atto disconosciuto dalla Guardia di Finanza mostrato in un servizio del 2023 dell’ex inviata. «Il grafico», si legge sul giornale diretto da Alessandro Sallusti, «avrebbe abbellito (il documento, ndr) con il logo della Gdf senza l’autorizzazione del Comando generale»
«L’errore» c’è stato. Il quotidiano Libero lo classifica come «errore del tutto veniale» e, dunque, conferma quanto scritto da Domani. L’ormai ex inviata di Report, prossima alla conduzione della trasmissione d’inchiesta di Raitre, in un suo servizio giornalistico del 2023, andato in onda su Agorà, mostrò in video un documento sulla strage di Cutro spacciandolo come documento ufficiale della Guardia di Finanza dal momento che sopra ogni pagina c’era un logo (oggi e allora in disuso) riconducibil