DAlla rai: «è vero, la gdf ci contestò»

Report, Ranucci attacca tutti. Quel servizio fake di Presutti

Enrica Riera
Segui Domani su Google
02 settembre 2026 • 07:00

Nel 2023 la conduttrice pubblicò un documento su Cutro: «È della Guardia di Finanza». Ma il logo è degli anni ’60. La Gdf: «L’atto non è predisposto secondo i nostri standard»

Sulle chat con dentro le giornaliste e i giornalisti di Report circola una foto. Insieme a una didascalia precisa: «L’abbraccio di Giuda». Lo scatto raffigura l’ormai ex conduttore del programma di Raitre, Sigfrido Ranucci, insieme alla sua sostituta, Giulia Presutti, che lo abbraccia nel corso di una manifestazione a suo sostegno. Presutti, insieme al collega Daniele Piervincenzi, è stata designata dai vertici Rai per prendere le redini della trasmissione d’inchiesta suscitando la reazione imme

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.