Report, Ranucci attacca tutti. Quel servizio fake di Presutti

Nel 2023 la conduttrice pubblicò un documento su Cutro: «È della Guardia di Finanza». Ma il logo è degli anni ’60. La Gdf: «L’atto non è predisposto secondo i nostri standard»
Sulle chat con dentro le giornaliste e i giornalisti di Report circola una foto. Insieme a una didascalia precisa: «L’abbraccio di Giuda». Lo scatto raffigura l’ormai ex conduttore del programma di Raitre, Sigfrido Ranucci, insieme alla sua sostituta, Giulia Presutti, che lo abbraccia nel corso di una manifestazione a suo sostegno. Presutti, insieme al collega Daniele Piervincenzi, è stata designata dai vertici Rai per prendere le redini della trasmissione d’inchiesta suscitando la reazione imme