Due dei cinque dispersi sono stari recuperati senza vita. Tratto in salvo il comandante. La vicenda è avvenuta nella serata del 18 maggio a una cinquantina di miglia dal capoluogo pugliese, in acque non italiane. La nave, partita da Ancona, era diretta in Albania

Due corpi sono stati recuperati, altri tre restano al momento dispersi, mentre è salvo il comandante. È il bilancio dopo l’affondamento del rimorchiatore avvenuto ieri sera, mercoledì 18 maggio, a una cinquantina di miglia al largo della costa di Bari, in acque internazionali, per cause da accertare.

I due corpi sono stati recuperati da motovedette della Croazia, impegnate nelle ricerche insieme alla guardia costiera di Bari e Ancona. L’equipaggio comprendeva, oltre al comandante tratto in salvo, cinque uomini, quattro italiani e un cittadino tunisino.

Le operazioni di ricerca dei dispersi sono tuttora in corso, ma si starebbero rivelando particolarmente difficoltose a causa del forte vento.

L’affondamento

Il rimorchiatore era partito ieri da Ancona ed era diretto a Durazzo, in Albania. Stava trainando un’altra imbarcazione, con a bordo 11 persone. Al momento dell'affondamento il cavo di rimorchio si è sganciato e il pontone è andato alla deriva al largo di Bari. L’equipaggio sarebbe in buone condizioni e in suo soccorso si sta dirigendo un altro rimorchiatore.

L'intervento degli uomini della guardia costiera di Bari è scattato mercoledì sera intorno alle 21, quando la Centrale operativa di Roma ha ricevuto un segnale di allarme cospas-sarsat (un sistema satellitare internazionale progettato per assistere le operazioni di ricerca e soccorso) che segnalava l'affondamento del rimorchiatore in un punto al limite tra le acque di responsabilità Sar (Ricerca e Soccorso) italiane e croate.

I soccorsi

Il comandante del rimorchiatore, 63 anni di Catania, è stato tratto in salvo da una nave, la Split, battente bandiera croata, subito dirottata nel capoluogo pugliese dalla Capitaneria di porto. Ora il comandante si trova al Policlinico di Bari.

Gli uomini della Capitaneria di porto di Bari sono intervenuti con i soccorsi, insieme a quelli della Capitaneria di Ancona, coordinati dalla pm della Procura barese Luisiana Di Vittorio, intorno alle 21 di ieri, 18 maggio.

Sul posto sono al momento presenti cinque navi mercantili, e diverse unità della guardia costiera e della guardia di finanza. Nel corso delle ore, si sono avvicendati un velivolo dell'Aeronautica militare, uno della Marina, e uno dell’aviazione croata.

