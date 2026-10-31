Ritardi con i fondi Pnrr. A pagare di più sono scuole e terzo settore

Aps come la Casa gialla sul Molo si sono trovate indebitate. Gli istituti sono stati costretti «a fare anticipi di cassa per adempiere agli obblighi contrattuali», dice Caramia
Davanti al mare azzurro di Sampieri, borgo marinaro del comune di Scicli nel Ragusano, c’è la sede dell’associazione Casa gialla sul molo. Aps che, dal 2021, lavora per contrastare la dispersione scolastica con una rete di servizi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Come tante altre realtà del terzo settore nel Mezzogiorno, due anni fa decise di partecipare ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per le misure rivolte agli “Interventi socio-educativi strutturati per com