Le storture del piano

Ritardi con i fondi Pnrr. A pagare di più sono scuole e terzo settore

Federica Pennelli
31 ottobre 2026 • 20:02
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Aps come la Casa gialla sul Molo si sono trovate indebitate. Gli istituti sono stati costretti «a fare anticipi di cassa per adempiere agli obblighi contrattuali», dice Caramia

Davanti al mare azzurro di Sampieri, borgo marinaro del comune di Scicli nel Ragusano, c’è la sede dell’associazione Casa gialla sul molo. Aps che, dal 2021, lavora per contrastare la dispersione scolastica con una rete di servizi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Come tante altre realtà del terzo settore nel Mezzogiorno, due anni fa decise di partecipare ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per le misure rivolte agli “Interventi socio-educativi strutturati per com

Federica Pennelli
Federica Pennelli
Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Nel 2020 è stata coautrice del podcast Cultdown sulla crisi del mondo della cultura durante la pandemia da Covid-19. Firma inchieste sulla salute nei contesti detentivi, sul depauperamento della sanità pubblica e sull'avanzata dei colossi del privato. È coautrice del primo report sulla crisi del Ssn di Medici del Mondo (“La misura della disuguaglianza. Crisi del Servizio sanitario nazionale e divari nell'accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche in Italia”), presentato a giugno 2026 alla Camera dei deputati.
Su IG: @chicca_sherwood