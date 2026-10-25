Ritornare a scuola da adulti per un mese all’anno: perché servirebbe un richiamo didattico

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Le opportunità dell’Ia tra i banchi sono enormi, così come i rischi. È una crisi che non riguarda solo i giovani, e il sistema formativo non può rivolgersi solo a loro. Un sistema di istruzione funzionante riguarda la società nel suo insieme, anche chi a scuola non va più

Dopo anni in cui l’istruzione sembrava essere uscita dall’agenda politica, gli studenti sono tornati in piazza. Le rivendicazioni sono assai concrete: classi sovraffollate, carenza di docenti e personale, edifici fatiscenti, depotenziamento dell’istruzione pubblica. Partita dalla Francia (e, in una situazione più strettamente legata al quadro politico locale, dall’Albania), in poche settimane la protesta ha mobilitato centinaia di migliaia di studenti in diversi paesi, Italia compresa. Sarebbe u