Tempo pieno

Ritornare a scuola da adulti per un mese all’anno: perché servirebbe un richiamo didattico

Gino Roncaglia
Gino Roncaglia
Gino Roncaglia
25 ottobre 2026 • 18:00Aggiornato, 25 ottobre 2026 • 19:53
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Le opportunità dell’Ia tra i banchi sono enormi, così come i rischi. È una crisi che non riguarda solo i giovani, e il sistema formativo non può rivolgersi solo a loro. Un sistema di istruzione funzionante riguarda la società nel suo insieme, anche chi a scuola non va più

Dopo anni in cui l’istruzione sembrava essere uscita dall’agenda politica, gli studenti sono tornati in piazza. Le rivendicazioni sono assai concrete: classi sovraffollate, carenza di docenti e personale, edifici fatiscenti, depotenziamento dell’istruzione pubblica. Partita dalla Francia (e, in una situazione più strettamente legata al quadro politico locale, dall’Albania), in poche settimane la protesta ha mobilitato centinaia di migliaia di studenti in diversi paesi, Italia compresa. Sarebbe u

Gino Roncaglia
Gino Roncaglia
Gino Roncaglia

Filosofo e saggista, esperto di culture digitali, è professore ordinario di Digital humanities, Filosofia dell’informazione e Editoria digitale presso l’Università Roma Tre. È stato autore, conduttore o consulente scientifico per molte trasmissioni di Rai Cultura dedicate al mondo di Internet e delle culture di rete. Il suo ultimo libro, giunto alla quinta ristampa, si intitola L’architetto e l’oracolo: forme digitali del sapere fra Wikipedia e Chat GPT (Laterza, 2023).

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