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«Sono tutte le persone morte per violenza patriarcale, ma erano tutte persone che volevano vivere, ballare ed essere libere come lo siamo noi. Per questo le portiamo con noi nelle nostre danze e nei nostri progetti di liberazione», spiega Federica Rosin di Non una di meno mentre con una mano tiene l’opera realizzata con i dati dell’Osservatorio sui femminicidi. È una rete con fiori, cartelli fucsia e vari nodi che rappresentano «i centri antiviolenza, le case, le associazioni e tutte le forme di