l’inchiesta della procura di milano

Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Il commissariato nel mirino del Viminale

Enrica Riera
26 febbraio 2026 • 07:00

La decisione del giudice. «L’indagato potrebbe commettere nuovi reati». Avviate tutte le pratiche per destituire il poliziotto. Il caso non è chiuso: Piantedosi valuta provvedimenti disciplinari per chi nella linea di comando ha omesso i controlli sull’agente 

Il castello di menzogne costruito giorno dopo giorno da Carmelo Cinturrino è crollato. E adesso a poter essere travolto dalle conseguenze di quanto avvenuto è anche il commissariato Mecenate di Milano. È qui che operava in maniera incontrollata l’assistente capo che il 26 gennaio ha esploso un colpo mortale contro Abderrahim Mansouri. Cinturrino nessuno l’aveva mai fermato prima: solo ora, dopo la morte di un giovane uomo, il poliziotto è finito in carcere, dove resterà secondo quanto disposto d

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.