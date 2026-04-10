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«Ho chiesto (...) “cos'è questo sparo?”, lui mi ha detto “quello fuoco di artificio, sparo di festa questo” (...) Io ho visto tutto che caduta persona, io solo ho chiesto “cos'è questo sparo?”, lui mi ha detto “questo fuoco di artificio”». Così, secondo il teste oculare dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne che fu colpito alla testa dal poliziotto Carmelo Cinturrino il 26 gennaio, un altro agente avrebbe risposto a lui che gli chiedeva conto dello sparo che aveva visto.

L'afgano 31enne, senza fissa dimora, è uno dei sei testi dell'incidente probatorio in corso davanti al gip di Milano Domenico Santoro ed era stato sentito dal pm Giovanni Tarzia e dagli investigatori della Squadra mobile il 2 febbraio scorso.

«Mansouri - si legge nelle trascrizioni dell'audizione depositata con molti altri verbali - ha provato di entrare dentro bosco, fatto tre passi, poi sentito sparo e così Mansouri caduto a faccia a terra subito». In sostanza, il testimone oculare ha raccontato che Mansouri provò prima a prendere un sasso da terra, poi si voltò per fuggire e Cinturrino gli sparò da quasi 30 metri.

Intanto, il giudice Santoro ha da poco sciolto la questione procedurale - dopo le denunce da parte di Cinturrino nei confronti dei testimoni - decidendo che, dei sei testimoni in incidente probatorio, cinque saranno sentiti assistiti da avvocati.

Proprio l'afgano è uno dei primi testi. Per oggi erano programmate tutte e sei le audizioni, ma sarà difficile completarle.

Indagati per alcuni episodi anche altri sei poliziotti che erano in servizio al Commissariato Mecenate, difesi, tra gli altri, dai legali Antonio Buondonno, Massimo Pellicciotta, Domenico Aiello e Alessandro Mezzanotte. Per la famiglia Mansouri, invece, ci sono gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli.

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