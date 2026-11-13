Roma, il finto ordigno al Fermi: 764, No Lives Matter e l’ombra del terrore online

Un ex studente di 22 anni lascia una falsa bomba davanti all'istituto di via Trionfale e cita i gruppi "764" e "No Lives Matter". Alla Digos parla di vecchi conti in sospeso con la scuola. Dai tre accoltellamenti in classe in Italia ai falsi allarmi negli Stati Uniti, così le comunità dell'estremismo digitale offrono un manuale pronto all'uso per trasformare la rabbia in panico pubblico

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Una batteria portatile, l’antenna di un’auto e qualche giro di nastro isolante nero. Giovedì sera, in via Trionfale, quadrante nord di Roma, un ragazzo di 22 anni attacca un finto ordigno su una cabina elettrica fuori dall’istituto tecnico Enrico Fermi. Accanto fissa un foglio stampato, poi si allontana. Non fa molta strada: una guardia giurata in servizio alla vicina stazione di Monte Mario lo nota, lo ferma e chiama la polizia. Nelle tasche il giovane ha ancora il rotolo di scotch e una masche