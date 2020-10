La polizia ha arrestato sei appartenenti alla famiglia Casamonica/Di Silvio accusati di avere commesso usura, violenze ed estorsioni nella periferia est di Roma. Dalle prime ore di questa mattina è in corso l'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura distrettuale antimafia. Agenti del servizio centrale operativo, della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Romanina stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva detto che il clan dei Casamonica stava pianificando un attentato nei suoi confronti.La sindaca era presente nel corso del sopralluogo per la demolizione delle villette abusive di proprietà del clan nel quartiere Romanina.

