Roma, piovono bombe Nel regno di Senese tra soldi, morti e paura

«A volte ho paura, quando guardo la vetrina in frantumi dico: la mafia è arrivata qui», racconta la commerciante. Ma qui la politica non si vede. E i clan mangiano territori

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Non c’è niente da inaugurare, neanche un bus da mostrare. Così i politici da queste parti non si sono visti, la mafia non fa like e manco follower. A un passo dalla parrocchia Don Bosco, quella dei funerali show di Vittorio Casamonica, è rimasta solo la paura. Roma è ostaggio del suo fantasma: il narcotraffico che l’ha sfigurata. Pochi giorni fa una bomba ha colpito un’enoteca, la serranda divelta, due criminali in fuga, il boato e il panico. «Io ero sveglio, pensavo fosse saltata in aria una ma