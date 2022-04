L'Opera di Novosibirsk ha reagito alle dichiarazioni di Anna Netrebko annunciando la cancellazione del concerto previsto per il 2 giugno. «Vivere in Europa e avere l'opportunità di esibirsi nelle sale da concerto europee si è rivelato più importante, per lei, del destino della patria», si legge nella nota. «Siamo certi che la ragione sia dalla nostra parte. Non dobbiamo avere paura delle figure culturali che voltano le spalle alla loro terra d'origine. Il nostro paese è ricco di talenti e gli idoli di ieri saranno sostituiti da altri con una chiara posizione civica».