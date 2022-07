Secondo i media ucraini i russi avrebbero usato dei missili da crociera del tipo "Kalibr" che hanno colpito le infrastrutture portuali. «Il missile russo è lo sputo di Vladimir Putin in faccia al segretario generale dell’Onu António Guterres e al presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan che hanno compiuto enormi sforzi per raggiungere un accordo sul grano e ai quali l’Ucraina è grata» il commento del ministero degli esteri ucraino.

L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, cruciale per l'accordo sul grano firmato ieri a Istanbul.

Secondo i media ucraini i russi avrebbero usato dei missili da crociera del tipo "Kalibr". Stando a quanto riferito dai politici locali, due missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaeree, mentre due hanno colpito le infrastrutture del porto.

Proprio venerdì era stato raggiunto un accordo in Turchia per risolvere il blocco navale del grano ucraino. L’accordo di Istanbul annunciato come fondamentale riguardava direttamente proprio le infrastrutture interessate dall’attacco e mirava alla ripresa del commercio del grano tramite la riapertura di tre grandi porti ucraini: Odessa, Yuzhne e Chornomorsk. Le navi avrebbero poi dovuto scaricare le merci in Turchia prima di essere redistribuite nel mercato mondiale. Si stima che fossero 5 milioni di tonnellate di grano al mese quelle che transitavano dall’Ucranina prima della guerra.

Le reazioni

Il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko ha dichiarato che ci sono vittime e ha già messo in discussione il fatto che l’accordo possa reggere dichiarando come «ancora una volta i russi hanno mostrato quanto valgono gli accordi con loro».

Intanto l’agenzia di stampa Reuters riferisce come il ministero degli Esteri Ucraino abbia già chiesto alle Nazioni Unite e alla Turchia di garantire che la Russia rispetti gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo, raggiunto ieri ad Istanbul, per un corridoio sicuro per le esportazioni di grano dai porti ucraini del Mar Nero.

Questo il commento del portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko su facebook «Il missile russo è lo sputo di Vladimir Putin in faccia al segretario generale dell’Onu António Guterres e al presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan che hanno compiuto enormi sforzi per raggiungere un accordo e ai quali l’Ucraina è grata. L’Ucraina sottolinea la necessità di una rigorosa attuazione degli accordi sul ripristino dell’esportazione sicura di prodotti agricoli ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti: Odeasa, Chornomorsk e Yuzhnoye. Chiediamo alle Nazioni Unite e alla Turchia di garantire che la Russia rispetti i propri obblighi nel quadro del funzionamento sicuro del corridoio del grano. In caso di mancato rispetto degli accordi raggiunti – ha poi concluso -, la Russia si assumerà la piena responsabilità dell’aggravarsi della crisi alimentare mondiale». L'ambasciatore degli Stati Uniti a Kiev ha affermato che Mosca dovrebbe essere ritenuta responsabile di quello che ha definito un "oltraggioso" attacco russo nella città portuale di Odesa sabato.

L'ambasciatore degli Stati Uniti a Kiev ha affermato che Mosca dovrebbe essere ritenuta responsabile di quello che ha definito un "oltraggioso" attacco russo nella città portuale di Odessa.

Attacchi a Kirovograd

Andriy Raikovych, governatore della regione di Kirovograd, a ovest di Dnipro, ha riferito ai media ucraini come almeno tre persone, tra cui un soldato ucraino, sarebbero state uccise dall’attacco missilistico che ha colpito un'infrastruttura ferroviaria e un aeroporto militare nell'Ucraina centrale. Oltre al militare «due guardie in una sottostazione elettrica sono rimaste uccise nell'attacco» ha specificato il politico locale.

I due volontari americani in Donbass

Il Dipartimento di Stato americano ha confermato la morte di due cittadini americani in Donbass, Ucraina. Secondo i funzionari statunitensi, le due vittime stavano combattendo come volontari con le truppe ucraine. L’agenzia ha anche detto di essere in contatto con le famiglie ma di non voler aggiunger altre informazioni: «Per rispetto delle famiglie in questo momento difficile». A dare la notizia è Abc News.

© Riproduzione riservata