Le delegazioni di Russia e Ucraina hanno firmato a Istanbul l’accordo per l’esportazione del grano ucraino fermo nei porti attraverso il Mar Nero.

Le parti hanno raggiunto l’intesa circa dieci giorni fa in un incontro presieduto dal ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, garante – insieme alle Nazioni unite – della buona riuscita dell’accordo. L’obiettivo è cercare di sbloccare le circa 25 milioni di tonnellate di grano ucraino che non possono lasciare il paese per via della guerra e consegnarle ai paesi più colpiti dalla crisi alimentare.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo è stato firmato dal ministro ucraino delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov, dal ministro turco della Difesa Hulusi Akar e dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e la stessa intesa dovrebbe essere firmata dalla Russia con i rappresentanti di Turchia e Nazioni unite. Secondo alcune anticipazioni, il testo prevede la riapertura di tre grandi porti ucraini, tra cui quello di Odessa situato nel sud-ovest del paese.

A Istanbul sarà istituito un centro di coordinamento con le autorità turche e i funzionari delle Nazioni unite che garantiranno la sicurezza dei “corridoi alimentari”. Nello specifico i turchi ispezioneranno le navi cargo in entrata per accontentare le richieste dei russi che hanno il timore che possano trasportare armi da consegnare a Kiev, e si occuperanno anche di garantire la sicurezza della rotta marittima dalle mine posizionate appena iniziata la guerra.

Secondo quanto riporta Al Jazeera l’accordo aprirà anche la strada affinché anche i prodotti alimentari e i fertilizzanti russi possano raggiungere i mercati mondiali, e cercare di facilitare le esportazioni russe colpite dalle sanzioni occidentali.

I negoziati

Sono state trattative difficili quelle che hanno portato alla tanto attesa firma dell’accordo. La pressione internazionale e la mediazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del segretario delle Nazioni unite Guterres hanno facilitato i negoziati. Il timore era che dopo quattro mesi di guerra il grano rischiava di marcire e non essere consegnato a decine di paesi che dipendono dalle consegne ucraine. Basta pensare che Kiev è il principale esportatore di grano al mondo, con il 9 per cento del mercato globale. Inoltre, rappresenta il 42 per cento del mercato dell’olio di girasole e il 16 per cento della produzione mondiale di mais. Tra i paesi più colpiti ci sono Egitto, Tunisia e Libano che da mesi stanno cercando di aumentare le loro scorte interne per far fronte all’alta domanda della popolazione. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha anche deciso di bloccare l’export di grano ai paesi limitrofi e ha tagliato sussidi per il pane a parte della popolazione.

Il nuovo accordo consegna ossigeno a diversi paesi ma ci sono delle incognite, prima fra tutte la mancata garanzia che venga rispettato da ucraini e russi. A questa si somma la questione dello sminamento che non è ancora chiaro quanto tempo impiegherebbe, per gli ucraini diversi mesi ancora, per i turchi poche settimane. In ogni caso, come ha detto il presidente Erdogan – che ha incontrato Putin qualche giorno fa in Iran – l’accordo «darà al mondo buone notizie».

© Riproduzione riservata