L’ingegnere iraniano potrebbe essere rilasciato a breve, ne discuteranno a palazzo Chigi Meloni e il ministro Nordio. Abedini era stato arrestato pochi giorni prima di Sala per conto degli Stati Uniti e l’ambasciatore iraniano aveva messo in relazione i due casi

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà a minuti a Palazzo Chigi. L'argomento sarebbe la valutazione dell'eventuale rilascio di Mohammed Abedini - l'ingegnere iraniano bloccato in Italia lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti - che potrebbe già avvenire nelle prossime ore. Il ministro in realtà ha sottolineato che non viene a parlare di Abedino, ma di «app e separazione delle carriere».

La liberazione dell’ingegnere – ricercato da Washington per la diffusione di segreti militari – è stata immediatamente chiesta dall’Iran dopo l’arresto di Cecilia Sala. Che la libertà di Abedini fosse la contropartita alla liberazione dell’italiana era stato detto anche dall’ambasciatore iraniano a colloquio con il segretario generale della Farnesina nei primi giorni dell’anno.

Negli ultimi giorni, in realtà, il ministro degli Esteri iraniano aveva spiegato che non c’era rapporto tra le due vicende e aveva detto di considerare l’arresto di Abedini una «presa di ostaggi». «Gli stessi iraniani hanno separato le due cose. Intanto godiamoci il rientro in Italia di Cecilia Sala, una brava giornalista» ha confermato nelle ultime ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

