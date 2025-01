L’aereo che sta riportando in Italia la giornalista è decollato pochi minuti fa da Teheran, lo rende noto palazzo Chigi. Meloni ha informato personalmente i genitori. Era detenuta in Iran dal 19 dicembre

È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Lo rende noto palazzo Chigi. Atterrerà a Ciampino nel pomeriggio.

«Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia», si legge nella nota.

E, aggiunge palazzo Chigi, «la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi». Meloni «ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa».

L’arresto

La giornalista de Il Foglio e di Chora Media si trovava in Iran con un visto giornalistico della durata di otto giorni ed è stata arrestata dalle autorità iraniane, mentre era nella suo albergo, il 19 dicembre scorso e portata nel carcere di Evin, simbolo della repressione del regime.

Le accuse, inizialmente non comunicate, sono poi state diffuse il 30 dicembre, quando il dipartimento generale dei media esteri del ministero della Cultura e dell’orientamento islamico dell’Iran ha confermato in una nota che la giornalista è stata arrestata «per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran».

Presto però i comunicati di entrambi i governi, italiano e iraniano, hanno suggerito la correlazione del suo caso con un altro arresto, avvenuto all’aeroporto di Milano Malpensa il 16 dicembre: quello di Mohammad Abedini Najafabadi, 38enne iraniano su cui pendeva un mandato internazionale di cattura diramato dagli Usa, che ne chiedono l’estradizione.

Washington accusa Abedini di aver trasferito ai Pasdaran tecnologia militare per i droni, che sarebbe stata usata in un attacco che ha ucciso tre militari statunitensi in una base in Giordania. Imputazioni che invece Teheran ritiene false, per un arresto che considera in violazione del diritto internazionale.

