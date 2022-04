Samantha Cristoforetti è titolare della missione scientifica Minerva, durante la quale assumerà anche il ruolo di comandante del Segmento orbitale americano (Usos) della base, cioè l'insieme dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Iss. AstroSamantha resterà nello spazio per circa sei mesi. Sull’Iss ha già trascorso 199 giorni fra il 2014 e il 2015 nell’ambito della missione Futura dell'Agenzia spaziale italiana. Condurrà esperimenti scientifici tra cui sei realizzati attraverso l'Asi, l’Agenzia spaziale italiana, in ambito medico e monitorerà gli effetti della lunga permanenza in orbita.