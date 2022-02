«Oggi come tutti sapete è un bel giorno per il nostro paese, per la Repubblica Italiana» il ringraziamento di Amadeus e la dedica con Grande grande di Mina: «Lei ha assistito con il fratello Piersanti all’ultimo concerto di Mina a Viareggio»

Il Festival di Sanremo omaggia il presidente della Repubblica rieletto, Sergio Mattarella: «Oggi come tutti sapete è un bel giorno per il nostro paese, per la Repubblica Italiana. Il presidente Sergio Mattarella ha prestato giuramento ed è tornato al Quirinale. Vorrei in modo irrituale rivolgermi a lei per augurarle buon lavoro» ha esordito Amadeus.

Lo ha ringraziato: «Oggi ha ricordato la bellezza della cultura del teatro e della arti». La scaletta lo segnalava in apertura, il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2022, poco dopo le 20:55 è salito sul palco scenico dell’Ariston e ha aperto così.

Dopo il messaggio, l’orchestra ha suonato Grande grande di Mina: «Lei ha assistito con il fratello Piersanti all’ultimo concerto di Mina a Viareggio». Il fratello vittima della mafia.

Un messaggio prevedibile visto che l’elezione è avvenuta sabato 29 gennaio, tre giorni prima che partisse il Festival, e oggi il presidente della Repubblica ha parlato alle Camere. Il discorso del giuramento di Sergio Mattarella che ha inaugurato il suo secondo mandato da presidente della Repubblica è stato molto applaudito da parlamentari e delegati regionali, che, hanno dimostrato i video e hanno raccontato i giornali, sono sfociati in momenti di standing ovation.

Sembrano lontani i giorni in cui i cosiddetti “grandi elettori” segnavano con ironia il nome Amadeus – o addirittura il nome esteso Amedeo Sebastiani – sulle schede in attesa di trovare una faticosa convergenza per il Quirinale. Adesso c’è il saluto di Sanremo che, come si legge sui social, è il Festival che a sua volta ha riconfermato il direttore artistico per tre volte fino a quest’anno.

