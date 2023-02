Nella serata cover di venerdì sera, i cantanti, sulle note del celebre successo “Ohi Maria”, hanno rivolto un appello alla presidente del Consiglio Meloni: «Giorgia legalizzala». Dopo poche ore la risposta: «Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga», ha detto Antoniozzi

Il vice gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha risposto all’appello rivolto dal palco dell’Ariston di Sanremo dagli Articolo 31 e Fedez.

Nella serata cover di venerdì sera, i cantanti, sulle note del celebre successo “Ohi Maria”, hanno rivolto un messaggio alla presidente del Consiglio Meloni. «Giorgia legalizzala», hanno urlato Fedez e J-Ax durante l’esibizione, facendo riferimento alla legalizzazione della cannabis.

A poche ore di distanza è arrivata la risposta da parte del partito di maggioranza. «Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga», ha detto Antoniozzi. «Riteniamo che la cannabis sia una droga a tutti gli effetti e che possa provocare seri problemi a chi la consuma. Troppi ragazzi – ha aggiunto Antoniozzi – la usano abitualmente, persuasi da un mondo culturale e artistico che la dipinge ingiustamente come una sostanza innocua. Molti esponenti della nostra maggioranza, come Maurizio Gasparri, sono impegnati anche con associazioni che si battono contro ogni dipendenza».

