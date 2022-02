Mousse T. dj esperto di musica elettronica, accompagna Gianni Morandi in un medley di suoi brani. Mousse T., pseudonimo di Mustafa Gündoğdu è un disc jockey e produttore discografico tedesco d'origine turca. Tra le sue collaborazioni più celebri quella con Tom Jones nella canzone Sexbomb, estratta dall'album Reload.

Nel 2004 collabora con Zucchero che poi vincerà il Festival Bar con il brano Il grande Baboomba.

Suo nel 2004 il brano Is it Cause I’m Cool?, con la voce di Emma Lanford. Una hit in Germania prima in Germania e poi nel resto d’Europa, inclusa l’Italia, dove ha raggiunto le prime 10 canzone più suonate.

Il duo a Sanremo

Mousse T. sta condividendp con Morandi tutte le serate. Il brando Apri tutte le porte, la canzone di Gianni Morandi scritta da Jovanotti in gara al Festival, è prodotta dal dj che fa anche da direttore d’orchestra per l’esecuzione.

Jovanotti e Morandi hanno raccontato di aver pensato subito pensato al suono e all'impatto del lavoro che Mousse T ha fatto con Tom Jones e a quella sua vena northern soul funky contemporanea.

Mousse T e Jovanotti si conoscono da tempo.

