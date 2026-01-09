la celebre struttura per non vedenti

Debiti, case, esposti: le mani della destra sull’istituto Sant’Alessio

Lo storico istituto per non vedenti gravato da 24 milioni di debiti e incapace di garantire parte dei servizi essenziali ai propri utenti. Nonostante disponga di un patrimonio di 230 milioni di euro che non produce rendite. Mala gestione e controllo politico dei paartiti di maggioranza. Indaga la Corte dei Conti

Bilanci in profondo rosso, nomine politiche, tensioni con i dipendenti, immobili di pregio ed esposti in procura. Tira un’aria pesante al Sant’Alessio-Margherita di Savoia di Roma: storico istituto per non vedenti gravato da 24 milioni di debiti e incapace di garantire parte dei servizi essenziali ai propri utenti, nonostante disponga di un patrimonio immobiliare da 230 milioni di euro. Una storia che parte da lontano e affonda le sue radici in decenni di mala gestione, ma che ora nell’era Melon

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 